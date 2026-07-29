FESTIVAL SIGN’Ô Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

FESTIVAL SIGN’Ô

DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-09

Sign’Ô, un festival qui a pour vocation de rendre visible la culture sourde, la Langue des Signes et par extension l’art sourd dans l’espace public autour des pratiques artistiques dans cette langue.

Pour cette édition #0.3 Sign’Ô revient avec une ambition renforcée élargir son rayonnement et proposer une immersion encore plus riche au cœur de la création en Langue des Signes. Grâce à de nouveaux partenariats et à une diversité de lieux — entre salles de spectacles et espaces publics, l’événement déploie une atmosphère festive et ouverte à toutes et tous. Petits et grands, curieux ou initiés, sont invités à explorer une programmation plurielle mêlant spectacles, performances, rencontres et animations.

En 2026, en partenariat avec le Musée des Abattoirs, son parvis devient le centre névralgique du festival, accueillant les animations en continu, des stands variés, et des moments partagés, invitant chacun·e à la découverte, à la curiosité et à l’échange.

Entre le Théâtre du Grand Rond, le Théâtre Sorano, Marionnettissimo, La salle de concert du Bijou, le théâtre Jules Julien, le centre culturel de quartier La brique rouge, Bajo El mar et la salle municipale du Phare à Tournefeuille, la programmation est riche et variée pour régaler petit·e·s et grand·e·s, sourd·e·s et entendant·e·s signant·s ou néophytes.

Le village du festival investit cette fois au musée des Abattoirs, centre névralgique du festival.

Venez assister à des animations en continu (Des déambulations, du clown, du jonglage, des géantes bulles de savon, des concerts, du slam…), vous balader au milieu des nombreux stands qui sont présents, et profiter d’espaces de détente.

Retrouvez le programme détaillé sur le site du festival. .

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 20 05 04 signo@lastre.org

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English :

Sign?Ô, a festival dedicated to raising the profile of deaf culture, Sign Language and, by extension, deaf art in the public arena, through artistic practices in this language.

L’événement FESTIVAL SIGN’Ô Toulouse a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE