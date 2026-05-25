Festival Soleil Commun 2026 – Mille histoires sous un même ciel La Roche Paris

☀️ Le festival Soleil Commun – Mille histoires sous un même ciel ☀️

Pour la 6ème édition du festival, anciennement appelé le Reillefugiés Festival et qui prenait place dans son berceau mythique qu’est le Village Reille, l’événement fait peau neuve : nouveau nom, nouveau lieu, nouvelle DA… mais toujours les mêmes valeurs !

Rejoignez-nous pour célébrer le travail extraordinaire des associations qui œuvrent à l’accueil et à l’intégration des personnes primo-arrivantes en France et partout dans le monde. Nous voulons montrer au grand public que cet accueil peut être chaleureux, convivial, festif et créateur de liens

Le tout, dans un tout nouveau lieu : le tiers-lieu culturel La Roche, dans l’ancien hôpital de La Rochefoucauld (14ème) !

Au programme, une journée riche en émotions et avec de nombreuses activités :

Et pleins d’autres surprises qui arrivent très vite ! Vous ne voudrez manquer ça pour rien au monde ☀️

Pour réserver ta place à un ou plusieurs ateliers (tous sont sur inscription avant le jour J), c’est par ici que ça se passe inscriptions ateliers

Pour retrouver plus de détails sur les asso présentes au Village Associatif, en apprendre plus sur les artistes ou encore les infos pratiques des activités, ça se passe par ici : clic clic !

Informations pratiques :

Date et heure : Samedi 20 juin 2026, de 12h à 22h

Lieu : La Roche, 15 Avenue du Général Leclerc, 75014 Paris

Prix : Libre et ouvert à toutes et tous !

Le petit plus ? Si tu passes par HelloAsso pour réserver ta place et en faisant un don, c’est défiscalisé à hauteur de 66% Tout est expliqué à l’étape suivante !

Pour ne rien rater des actualités du festival, ça se passe par là : clic ici !

On vous attend avec impatience ! ☀️

L’équipe de La Fourmilière

Participez à la 6ème édition du festival Soleil Commun ! À l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés, venez célébrer avec nous l’accueil et l’intégration des personnes primo-arrivantes dans un lieu incroyable.

Le samedi 20 juin 2026

de 12h00 à 22h00

gratuit

L’événement est en prix libre : chacun et chacune peut entrer dans le festival avec ou sans don à l’association, en donnant (ou non) le montant de son choix ! Les dons via HelloAsso sont défiscalisés à hauteur de 66% avec reçu fiscal automatique via la plateforme sécurisée.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T15:00:00+02:00

fin : 2026-06-21T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T12:00:00+02:00_2026-06-20T22:00:00+02:00

La Roche 15 Avenue du Général Leclerc 75014 Nouveau tiers-lieu La Roche, entrée et sortie par l’adresse indiquéeParis

https://www.helloasso.com/associations/la-fourmiliere-paris/evenements/festival-soleil-commun-2026-mille-histoires-sous-un-meme-ciel-6e-edition +33658905366 bienvenue@lafourmiliere-benevolat.fr https://fb.me/e/3Bd13tFaO https://fb.me/e/3Bd13tFaO



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