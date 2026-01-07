FESTIVAL SONORE #3, un festival unique d’exploration du son au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS

Au programme de cette nouvelle édition : une journée Kids Sonore avec des propositions pour tous les âges, le spectacle participatif 3300 tours du metteur en scène Renaud Cojo qui invite des volontaires à partager la bande-son de leur vie, des expérimentations acoustiques, des artistes avant-gardistes et talents émergents, sans oublier de nombreuses surprises musicales. Soyez des nôtres pour ce voyage sonore inoubliable !

Le programme complet sera dévoilé en 2026.

Troisième édition, printanière, du Festival Sonore ! Un festival unique de créations et de découvertes.

Plongez au cœur de cette célébration ludique et débridée du son, matière artistique à explorer sans modération et sous toutes les coutures. Aux croisements du jazz, des musiques électroniques, du rock, des percussions et des vocalises, au plus près du public, sur la grande scène ou dans des espaces plus intimistes, venez, le temps d’un week-end, partager ce rendez- vous incontournable des amateurs de créations sonores et d’innovations scéniques.

Du vendredi 05 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

payant Tout public.

Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS

Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS

https://theatresilviamonfort.eu/events/festival-sonore-3/



