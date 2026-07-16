Festival Tamazgha #21 Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement
samedi 7 novembre 2026 · Cité de la Musique de Marseille L'Auditorium, Médiathèque · Marseille 1er Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 1er Arrondissement
Festival Tamazgha #21
Samedi 7 novembre 2026 à partir de 20h30. Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 20:30:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Ce spectacle s’inscrit dans le cadre du Pôle des Musiques du Monde de la Cité de la Musique de Marseille.
Envolées kabyles Kabylie France
Le Pôle des Musiques du Monde est particulièrement fier et heureux d’accueillir pour sa 21è édition le Festival Talmazgha, dédié aux cultures amazighes, et porté par l’association Sud Culture, sur la scène de l’auditorium de la Cité de la Musique de Marseille.
Deux artistes se partageront l’affiche pour cette première édition à la Cité de la Musique de Marseille. .
Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
This show is part of the Pôle des Musiques du Monde program at Marseille’s Cité de la Musique.
L’événement Festival Tamazgha #21 Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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