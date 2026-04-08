Festival Tapages | ROMERIA de Carla Simon Cinéma Le Cyrano Bergerac

Informations pratiques

Bergerac

Festival Tapages | ROMERIA de Carla Simon

Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14 19:30:00

fin : 2026-09-14

Date(s) :

2026-09-14

Espagne, Allemagne 1h55 sorti le 08/04/26

Un puzzle onirique sur les non-dits au sein de la

famille, sur l’absence mais aussi sur la transmission. .

Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 04 05 24 assotapages@gmail.com

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English : Festival Tapages | ROMERIA de Carla Simon

L’événement Festival Tapages | ROMERIA de Carla Simon Bergerac a été mis à jour le 2026-08-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides