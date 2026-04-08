Festival Tapages | ROMERIA de Carla Simon Cinéma Le Cyrano Bergerac
lundi 14 septembre 2026 · Cinéma Le Cyrano · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
Festival Tapages | ROMERIA de Carla Simon
Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 19:30:00
fin : 2026-09-14
Date(s) :
2026-09-14
Espagne, Allemagne 1h55 sorti le 08/04/26
Un puzzle onirique sur les non-dits au sein de la
famille, sur l’absence mais aussi sur la transmission. .
Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 04 05 24 assotapages@gmail.com
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English : Festival Tapages | ROMERIA de Carla Simon
L’événement Festival Tapages | ROMERIA de Carla Simon Bergerac a été mis à jour le 2026-08-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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