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Festival Tapages | ROMERIA de Carla Simon Cinéma Le Cyrano Bergerac

lundi 14 septembre 2026 · Cinéma Le Cyrano · Bergerac

Festival Tapages | ROMERIA de Carla Simon Cinéma Le Cyrano Bergerac

Informations pratiques

Début
lundi 14 septembre 2026
Fin
lundi 14 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Cinéma Le Cyrano
Adresse
2 Rue des Carmes
Ville
24100 Bergerac
Département
Dordogne
Tarif

Bergerac

Festival Tapages | ROMERIA de Carla Simon

Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 19:30:00
fin : 2026-09-14

Date(s) :
2026-09-14

Espagne, Allemagne 1h55 sorti le 08/04/26
Un puzzle onirique sur les non-dits au sein de la
famille, sur l’absence mais aussi sur la transmission.   .

Cinéma Le Cyrano 2 Rue des Carmes Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 04 05 24  assotapages@gmail.com

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English : Festival Tapages | ROMERIA de Carla Simon

L’événement Festival Tapages | ROMERIA de Carla Simon Bergerac a été mis à jour le 2026-08-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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