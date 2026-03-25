Festival Tapages | UNE JEUNESSE INDIENNE de Neeraj Ghaywan Cinéma Grand Ecran Bergerac Bergerac

Informations pratiques

Bergerac

Festival Tapages | UNE JEUNESSE INDIENNE de Neeraj Ghaywan

Cinéma Grand Ecran Bergerac 2 Rue des Carmes Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 19:30:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Inde, France 1h59 sorti le 25/03/26

C’est une belle histoire d’amitié qui outrepasse les

questions de castes et de religions, portée par deux

acteurs charismatiques. .

Cinéma Grand Ecran Bergerac 2 Rue des Carmes Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 04 05 24 assotapages@gmail.com

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English : Festival Tapages | UNE JEUNESSE INDIENNE de Neeraj Ghaywan

From April 3 to 6, 2024, 4 evenings from 7pm to 11pm as part of the Tapages festival, organized by the Bergerac film club.

Open to all

6? per evening

L’événement Festival Tapages | UNE JEUNESSE INDIENNE de Neeraj Ghaywan Bergerac a été mis à jour le 2026-08-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides