Festival Tapages | UNE JEUNESSE INDIENNE de Neeraj Ghaywan Cinéma Grand Ecran Bergerac Bergerac
jeudi 24 septembre 2026 · Cinéma Grand Ecran Bergerac · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
Festival Tapages | UNE JEUNESSE INDIENNE de Neeraj Ghaywan
Cinéma Grand Ecran Bergerac 2 Rue des Carmes Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 19:30:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Inde, France 1h59 sorti le 25/03/26
C’est une belle histoire d’amitié qui outrepasse les
questions de castes et de religions, portée par deux
acteurs charismatiques. .
Cinéma Grand Ecran Bergerac 2 Rue des Carmes Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 04 05 24 assotapages@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Tapages | UNE JEUNESSE INDIENNE de Neeraj Ghaywan
From April 3 to 6, 2024, 4 evenings from 7pm to 11pm as part of the Tapages festival, organized by the Bergerac film club.
Open to all
6? per evening
L’événement Festival Tapages | UNE JEUNESSE INDIENNE de Neeraj Ghaywan Bergerac a été mis à jour le 2026-08-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Bergerac (Dordogne)
- Atelier d’écriture Place du Feu Bergerac 10 septembre 2026
- Festival Tapages | LA RECONQUISTA de Jonas Trueba Cinéma Le Cyrano Bergerac 10 septembre 2026
- Atelier d’écriture Médiathèque Bergerac 11 septembre 2026
- Soirée rouge Quai Cyrano Bergerac 11 septembre 2026
- La Micro-Folie de la CAB | Projection dance avec la ville La Micro-Folie de la CAB Bergerac 12 septembre 2026