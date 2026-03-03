Festival Tek A (rt) Atelier Enquête immersive sonore à CESAme CESAme salle admin Marmande

Festival Tek A (rt) Atelier Enquête immersive sonore à CESAme

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

2026-05-30

Plongez dans une aventure sonore immersive, à la croisée de l’enquête et du mystère. Notre dispositif interactif vous invite à résoudre une série d’énigmes en vous laissant guider par les indices et les voix qui jalonnent votre parcours. Explorez, écoutez attentivement et reconstituez les fragments d’une histoire enfouie. Un jeu d’exploration et d’écoute où chaque son peut vous mener plus près de la vérité.

Départs 14h 15h 16h et 17h. .

CESAme salle admin 1-7 Rue Edouard Manet Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine festival-tek-art@mairie-marmande.fr

English : Festival Tek A (rt) Atelier Enquête immersive sonore à CESAme

Immerse yourself in an immersive sound adventure, at the crossroads of investigation and mystery.

