Festival Tek A (rt) Atelier Install Party à CESAme CESAme salle Navare 2ème étage Marmande

Festival Tek A (rt) Atelier Install Party à CESAme

CESAme salle Navare 2ème étage 1-7 Rue Edouard Manet Marmande Lot-et-Garonne

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez avec vos ordinateurs, tablettes et smartphones, et adoptez des logiciels et des services promouvant l’ouverture et l’indépendance numérique, la sécurité, le respect de la vie privée et la gratuité. On vous accueille au cas par cas, on explique et on installe ! Cette initiative, portée par un collectif Marmandais aidé des associations Agenux et

Mafda, propose des rendez-vous mensuels.

Entrée en accès libre .

CESAme salle Navare 2ème étage 1-7 Rue Edouard Manet Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine festival-tek-art@mairie-marmande.fr

English : Festival Tek A (rt) Atelier Install Party à CESAme

Bring your computers, tablets and smartphones, and adopt software and services that promote digital openness and independence, security, privacy and free access.

