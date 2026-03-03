Festival Tek A (rt) Atelier La Magnétique à CESAme CESAme Dôme Marmande

Festival Tek A (rt) Atelier La Magnétique à CESAme

CESAme Dôme 1-7 Rue Edouard Manet Marmande Lot-et-Garonne

Début : 2026-05-30

Chaque endroit qui compose notre vie se caractérise par un paysage sonore particulier, résultant de la mise en interaction de tous les sons disponibles dans l’environnement. Musée, forêt tropicale ou bien la rue devant chez soi. Lors de cet atelier collaboratif, La magnétique propose aux participant.es, musicien.nes ou non, de composer collectivement un paysage sonore. A partir d’une multitude de drôles d’instruments (Boîte à son, Makey-Makey, Bidule, Pédales d’effet, et autres surprises sonores) les participant.es seront amenés à enregistrer de courtes boucles musicales, telles des briques que nous pourrons ensuite manipuler, triturer et superposer, afin de donner forme à une œuvre collective. L’occasion de s’initier aux bases de la composition et de la Musique Assistée par Ordinateur (MAO).

3 ateliers 14h 15h10 et 16h20. .

CESAme Dôme 1-7 Rue Edouard Manet Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Festival Tek A (rt) Atelier La Magnétique à CESAme

Festival Tek A (rt) Workshop La Magnétique

