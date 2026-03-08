Festival Tek A (rt) Exposition Les Sémaphores au Musée Jean-Louis Ricaud Musée Jean-Louis RICAUD Marmande

Festival Tek A (rt) Exposition Les Sémaphores au Musée Jean-Louis Ricaud

Musée Jean-Louis RICAUD 17 Rue des Érables Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Festival Tek A (rt) Exposition Les Sémaphores au Musée Jean-Louis Ricaud

La démarche de Xavier Lafaysse s’inscrit à la croisée de l’art, de la science et du

jeu. Ses œuvres sont construites comme des machines à voir et à penser, souvent à plusieurs niveaux de lecture. Bois, laiton, cuivre et verre côtoient des technologies contemporaines électronique, laser, systèmes lumineux. Cette cohabitation traduit une volonté de relier artisanat et innovation, geste manuel et pensée scientifique. Entre science-fiction et archéologie imaginaire, les Sémaphores semblent provenir d’un temps indéterminé — vestiges d’un futur possible ou machines héritées d’un passé où la science était encore porteuse de rêves. Ils interrogent notre rapport au savoir, à la perception et à la place de l’humain dans le monde. .

Musée Jean-Louis RICAUD 17 Rue des Érables Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine festival-tek-art@mairie-marmande.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Tek A (rt) Exposition Les Sémaphores au Musée Jean-Louis Ricaud

Festival Tek A (rt) Exhibition Les Sémaphores at the Musée Jean-Louis Ricaud

L’événement Festival Tek A (rt) Exposition Les Sémaphores au Musée Jean-Louis Ricaud Marmande a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Val de Garonne