Festival Tek A (rt) Exposition MecaPixels à la Médiathèque Médiathèque Albert Camus Marmande samedi 30 mai 2026.
Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République Marmande Lot-et-Garonne
2026-05-30
fin : 2026-05-30
2026-05-30
Cette exposition présente des photographies issues des laboratoires de recherche du CNRS.
recherche du CNRS. Elle illustre les multiples visages de la mécanique, un discipline
devenue incontournable et aux applications souvent inattendues, à travers 14 panneaux
conçus par le pôle communication de l’Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes
(INSIS) du CNRS. MécaPixel dévoile un autre regard sur les sciences mécaniques. .
festival-tek-art@mairie-marmande.fr
English : Festival Tek A (rt) Exposition MecaPixels à la Médiathèque
This exhibition presents photographs from CNRS
cNRS research laboratories.
