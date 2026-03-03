Festival Tek A (rt) Exposition MecaPixels à la Médiathèque Médiathèque Albert Camus Marmande

Festival Tek A (rt) Exposition MecaPixels à la Médiathèque Médiathèque Albert Camus Marmande samedi 30 mai 2026.

Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République Marmande Lot-et-Garonne

Début : 2026-05-30
Cette exposition présente des photographies issues des laboratoires de
recherche du CNRS. Elle illustre les multiples visages de la mécanique, un discipline
devenue incontournable et aux applications souvent inattendues, à travers 14 panneaux
conçus par le pôle communication de l’Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes
(INSIS) du CNRS. MécaPixel dévoile un autre regard sur les sciences mécaniques.   .

Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   festival-tek-art@mairie-marmande.fr

English : Festival Tek A (rt) Exposition MecaPixels à la Médiathèque

This exhibition presents photographs from CNRS
cNRS research laboratories.

