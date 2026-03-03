Festival Tek A (rt) Soirée DJ Set Au Bar Dolce Cubana Bar le Dolce Cubana Marmande

Festival Tek A (rt) Soirée DJ Set Au Bar Dolce Cubana

Bar le Dolce Cubana 45 Place du 14 Juillet Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

2026-05-29

Une soirée DJ animera le bar Dolce Cubana, l’occasion pour se retrouver,

partager un moment d’échange lors de Tek A(rt)

Une soirée DJ animera le bar Dolce Cubana, l’occasion pour se retrouver,

partager un moment d’échange lors de Tek A(rt) .

Bar le Dolce Cubana 45 Place du 14 Juillet Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine festival-tek-art@mairie-marmande.fr

English : Festival Tek A (rt) Soirée DJ Set Au Bar Dolce Cubana

The Dolce Cubana bar will host a DJ evening, an opportunity to get together,

share a moment of exchange at Tek A(rt)

L’événement Festival Tek A (rt) Soirée DJ Set Au Bar Dolce Cubana Marmande a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Val de Garonne