Festival Tek A (rt) Soirée Tek the Night à CESAme CESAme Marmande

Festival Tek A (rt) Soirée Tek the Night à CESAme

CESAme 1-7 Rue Edouard Manet Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Soirée dansante de clôture

Soirée dansante de clôture .

CESAme 1-7 Rue Edouard Manet Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine festival-tek-art@mairie-marmande.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Tek A (rt) Soirée Tek the Night à CESAme

Closing dance evening

L’événement Festival Tek A (rt) Soirée Tek the Night à CESAme Marmande a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Val de Garonne