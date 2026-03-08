Festival Tek A (rt) Spectacle Circuit K – Cinéma Le Plaza Marmande

Festival Tek A (rt) Spectacle Circuit K –

Cinéma Le Plaza 36 Boulevard de Mare Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Festival Tek A (rt) Spectacle Circuit K spectacle déambulatoire

Départ à 15h devant le cinéma le Plaza.

Circuit K. est une création librement inspirée des romans de science-fiction de l’écrivain Philip K. Dick, ayant influencé le cinéma et posé les bases de l’esthétique Cyberpunk Blade Runner, Minority Report, The Truman Show, Matrix, etc.

Un groupe de 50 personnes est invité à rejoindre une conférence téléphonique où chaque

portable du public devient l’accessoire indispensable de ce spectacle déambulatoire autour du cinéma Le Plaza. .

Cinéma Le Plaza 36 Boulevard de Mare Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine festival-tek-art@mairie-marmande.fr

English : Festival Tek A (rt) Spectacle Circuit K –

Festival Tek A (rt) Show Circuit K ambulatory show

