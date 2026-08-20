Festival Temps de Cirques • Spectacle : Happy Apocalypse To You • Les Enfants Sérieux, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

Informations pratiques

Festival Temps de Cirques • Spectacle : Happy Apocalypse To You • Les Enfants Sérieux Dimanche 8 novembre, 15h00 Espace la Fare Alais Gard

7 à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-08T15:00:00+01:00 – 2026-11-08T15:45:00+01:00

Fin : 2026-11-08T15:00:00+01:00 – 2026-11-08T15:45:00+01:00

Comment organiser une fête de la fin du monde

L’apocalypse n’arrive pas tous les jours. Autant fêter ça. Happy Apocalypse to You, c’est deux excentriques qui ne lâchent rien — ni leur optimisme, ni leur mât chinois, ni leurs platines. Entre clown, acrobatie et scratching, ils transforment la fin du monde en fête. Ensemble, évidemment.

https://laverreriedales.fr/agenda/les-festivals/festival-temps-de-cirques/happy-apocalypse-to-you-agenda-9699/

https://youtu.be/rWJeaxsKJug?si=tvhCAkDi80s5kYGW

Espace la Fare Alais 102 avenue Marcel Paul, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-laverrerie.mapado.com/event/779600-happy-apocalypse-to-you-cie-les-enfants-serieux »}] [{« link »: « https://laverreriedales.fr/agenda/les-festivals/festival-temps-de-cirques/happy-apocalypse-to-you-agenda-9699/ »}, {« data »: {« author »: « Les Enfants Su00e9rieux », « cache_age »: 86400, « description »: « Spectacle tout public et tout terrainnDuru00e9e : 45 minutesnnHappy Apocalypse to you cu2019est un duo de clown, mu00e2t chinois et scratching (DJ) qui nous raconte l’histoire de deux personnages excentriques et de leur inlassable optimisme face u00e0 toute difficultu00e9, y compris l’apocalypse. n nL’apocalypse n’arrive pas tous les jours : il faut fu00eater u00e7a, ensemble. n nEntre acrobatie, rap, exhumation de vinyles et toujours avec humour, ce spectacle invite le public u00e0 une cu00e9lu00e9bration absurde, animu00e9e par deux masters of ceremonies u00e9cervelu00e9s qui su2019u00e9vertuent u00e0 trouver comment organiser cet u00e9vu00e9nement unique.nnConception, u00e9criture et mise en scu00e8ne : Les Enfants Su00e9rieuxnAu plateau : Ilaria Romanini, Jaime Monfort Miralles nRegard extu00e9rieur, dramaturgie et jeu : Heinzi LorenzennRu00e9gie : Cu00e9lia Idir, en alternance avec Thu00e9o Vallu00e9e et Marilyn Etienne-BonnCostumes : Jessica CHOMETnConstruction mu00e2t chinois : Ateliers de La Gare u00e0 Coulisses, Scu00e8ne conventionnu00e9 arts en territoire arts de la rue et arts de la pistenConstruction plancher : Les Ateliers de la Folle Allure, Guillaume Balu00e8snAdministration de production et diffusion : Les pieds sur les u00e9paules, Thu00e9a BessonneaunProduction : Les Enfants Su00e9rieuxnRu00e9alisation teaser: Mat Santa Cruz », « type »: « video », « title »: « Happy Apocalypse to you – teaser », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/rWJeaxsKJug/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=rWJeaxsKJug », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCjXnb8uTPEoEor1XsDV-NcQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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FESTIVAL coordonné par La Verrerie d’Alès • Durant près d’un mois à l’automne, vivez des spectacles de cirque contemporain ; sous chapiteau ou en salle dans le Gard, l’Hérault, l’Aude et la Lozère.