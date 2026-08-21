Festival Temps de Cirques • Spectacle : Nous on n’a rien vu venir… • La Superette, Salle des Casernes, Saint-Hippolyte-du-Fort

Informations pratiques

Festival Temps de Cirques • Spectacle : Nous on n’a rien vu venir… • La Superette Dimanche 15 novembre, 16h00 Salle des Casernes Gard

0€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-15T16:00:00+01:00 – 2026-11-15T16:45:00+01:00

Fin : 2026-11-15T16:00:00+01:00 – 2026-11-15T16:45:00+01:00

Un spectacle qui se pratique en plus de se regarder !

Une performance participative un brin déjantée, où deux artistes se livrent à des acrobaties grotesques et douces autour d’un agrès de cirque qui n’en est pas un : un téléviseur.

https://laverreriedales.fr/agenda/les-festivals/festival-temps-de-cirques/nous-on-n-a-rien-vu-venir-34-agenda-9985/

https://youtu.be/ub1t7DgfImE?si=ZtgBhxeRt1h4njUz

Salle des Casernes 12 Place du 8 mai, 30170 Saint-Hyppolite-Du-Fort Saint-Hippolyte-du-Fort 30170 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 77 97 86 »}] [{« link »: « https://laverreriedales.fr/agenda/les-festivals/festival-temps-de-cirques/nous-on-n-a-rien-vu-venir-34-agenda-9985/ »}, {« data »: {« author »: « La Verrerie d’Alu00e8s », « cache_age »: 86400, « description »: « »Nous, on nu2019a rien vu veniru2026 u00bb – La SuperettenDe et avec u00c9douard Peurichard & Thomas MartinnCru00e9ation Cirque Portatif 2023. Le Cirque Portatif est un ensemble de spectacles de cirque cru00e9u00e9s et pensu00e9s pour les espaces non-du00e9diu00e9s, les espaces insolites, les espaces intimistes,nproduit par La Verrerie d’Alu00e8s, Pu00f4le National Cirque Occitanie.nnn Musique :n u00ab Love Me, Please Love Me u00bbn Michel Polnareff (C. Blackwell / F. Gerald)n u2117 1966 Semi / Meridian », « type »: « video », « title »: « Teaser « NOUS ON N’A RIEN VU VENIRu2026″ de la Cie LA SUPERETTE (Cru00e9ation Cirque Portatif 2023) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/ub1t7DgfImE/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=ub1t7DgfImE », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCMoGTUbPmOFmDSqj55a_LEg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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FESTIVAL coordonné par La Verrerie d’Alès • Durant près d’un mois à l’automne, vivez des spectacles de cirque contemporain ; sous chapiteau ou en salle dans le Gard, l’Hérault, l’Aude et la Lozère.