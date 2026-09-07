Festival Temps de Cirques • Spectacle : UN INSTANT • COMPAGNIE TANMIS, EHPAD Les Quatre Saisons, Bagard

Informations pratiques

Festival Temps de Cirques • Spectacle : UN INSTANT • COMPAGNIE TANMIS Samedi 14 novembre, 15h00 EHPAD Les Quatre Saisons Gard

7 à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T15:00:00+01:00 – 2026-11-14T16:00:00+01:00

Fin : 2026-11-14T15:00:00+01:00 – 2026-11-14T16:00:00+01:00

Spectacle de cirque qui prend son temps

Deux acrobates abordent et questionnent notre rapport au temps au travers de jeux d’équilibres, de chansons de variétés française et de portés acrobatiques. En toute intimité, venez partager, l’espace d’un instant, une délicate parenthèse hors du temps. Et si l’important n’était pas combien de temps nous avons, mais ce que nous en faisons?

https://laverreriedales.fr/agenda/les-festivals/festival-temps-de-cirques/un-instant-6-agenda-9681/

EHPAD Les Quatre Saisons 273 Chemin du Carriol, 30140 Bagard Bagard 30140 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-laverrerie.mapado.com/event/791255-un-instant-cie-tanmis »}] [{« link »: « https://laverreriedales.fr/agenda/les-festivals/festival-temps-de-cirques/un-instant-6-agenda-9681/ »}]

FESTIVAL coordonné par La Verrerie d’Alès • Durant près d’un mois à l’automne, vivez des spectacles de cirque contemporain ; sous chapiteau ou en salle dans le Gard, l’Hérault, l’Aude et la Lozère. Temps de Cirques Festival