Rohan

Festival Terres de Rohan

Rue du Lac Rohan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-25 01:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Entrez dans un monde inspiré de l’univers de Tolkien ! Au cœur de la Bretagne, le festival Terres de Rohan vous ouvre les portes d’un royaume peuplé de créatures fantastiques, d’artisans passionnés et de récits légendaires.

Le temps d’un week-end, flânez dans un marché médiéval fantastique, assistez à des spectacles et concerts en plein air, découvrez des savoir-faire ancestraux, écoutez des contes au détour d’un chemin.

Dans le cadre naturel du lac de Rohan, l’immersion est totale costumes, décors et animations vous transportent au cœur d’une épopée digne de la Terre du Milieu.

Une escapade hors du temps, à vivre en famille ou entre amis.

Terres de Rohan 2026 Les échos d’Erebor .

Rue du Lac Rohan 56580 Morbihan Bretagne +33 6 69 52 00 01

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English :

L’événement Festival Terres de Rohan Rohan a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté