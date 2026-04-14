Festival Terres de Rohan Rohan
Festival Terres de Rohan Rohan samedi 23 mai 2026.
Rohan
Festival Terres de Rohan
Rue du Lac Rohan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-25 01:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Entrez dans un monde inspiré de l’univers de Tolkien ! Au cœur de la Bretagne, le festival Terres de Rohan vous ouvre les portes d’un royaume peuplé de créatures fantastiques, d’artisans passionnés et de récits légendaires.
Le temps d’un week-end, flânez dans un marché médiéval fantastique, assistez à des spectacles et concerts en plein air, découvrez des savoir-faire ancestraux, écoutez des contes au détour d’un chemin.
Dans le cadre naturel du lac de Rohan, l’immersion est totale costumes, décors et animations vous transportent au cœur d’une épopée digne de la Terre du Milieu.
Une escapade hors du temps, à vivre en famille ou entre amis.
Terres de Rohan 2026 Les échos d’Erebor .
Rue du Lac Rohan 56580 Morbihan Bretagne +33 6 69 52 00 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festival Terres de Rohan Rohan a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
À voir aussi à Rohan (Morbihan)
- Escape room en autonomie : Bagnards du canal, La Maison du Canal et du Terroir, Maison éclusière n°52, 56580 Rohan, Rohan 6 juillet 2026
- Escape room en autonomie Bagnards du canal de Nantes à Brest Maison du Canal et du Terroir Rohan 6 juillet 2026
- Visite guidée : Rohan au fil du canal, La Maison du Canal et du Terroir, Maison éclusière n°52, 56580 Rohan, Rohan 10 juillet 2026
- Visite guidée Rohan au fil du canal Maison du Canal et du Terroir Rohan 17 juillet 2026