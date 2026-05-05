Festival Théâââââtre (entre) ouvert Pas gentil ! Maison des arts Bressuire
Festival Théâââââtre (entre) ouvert Pas gentil ! Maison des arts Bressuire jeudi 21 mai 2026.
Bressuire
Festival Théâââââtre (entre) ouvert Pas gentil !
Maison des arts 1 Boulevard Jacques Nerisson Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:30:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-21 2026-05-26
Comme chaque année, les Ateliers Amateurs du Théâtre du Bocage vous proposent une fenêtre ouverte (ou presque) sur les travaux réalisés lors de la saison.
Le Festival Théââââtre (entre) ouvert se déroule sur un peu plus d’un mois. C’est l’occasion pour chaque troupe, enfants et adultes de vous proposer plusieurs représentations de la pièce travaillée tout au long de l’année.
Festival Théââââtre (entre) ouvert Pas gentil !
Atelier 7-9 ans: Bidules.
Croch’patte se prend pour le grand méchant loup : il terrorise ses camarades jusqu’à les faire tomber afin de dévorer leur goûter. Mais sa copine Biquette, qui est aussi maligne que têtue, n’a plus l’intention de se laisser faire. .
Maison des arts 1 Boulevard Jacques Nerisson Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 72 08 67 infos@theatre-du-bocage.com
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English : Festival Théâââââtre (entre) ouvert Pas gentil !
L’événement Festival Théâââââtre (entre) ouvert Pas gentil ! Bressuire a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Bocage Bressuirais
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