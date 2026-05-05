Festival Théââââtre (entre) ouvert Hako Maison des arts Bressuire

Bressuire

Festival Théââââtre (entre) ouvert Hako

Maison des arts 1 Boulevard Jacques Nerisson Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-05-20 2026-05-26 2026-05-29 2026-06-03 2026-06-06

Comme chaque année, les Ateliers Amateurs du Théâtre du Bocage vous proposent une fenêtre ouverte (ou presque) sur les travaux réalisés lors de la saison.

Le Festival Théââââtre (entre) ouvert se déroule sur un peu plus d’un mois. C’est l’occasion pour chaque troupe, enfants et adultes de vous proposer plusieurs représentations de la pièce travaillée tout au long de l’année.

Festival Théââââtre (entre) ouvert Hako

Adultes Mardistes.

Huit siècles qu’on l’oublie… Mais le fantôme d’Hakon IV de Norvège rêve toujours de postérité ! Une jeune étudiante d’aujourd’hui se pique d’écrire une pièce de théâtre à son sujet est-ce pour lui le début de la gloire ou devra-t-il encore tout faire lui-même ?

Avec les Dames de Chœur du Conservatoire de Musique du Bocage Bressuirais, cheffe de chœur Sandrine Mouchard. .

Maison des arts 1 Boulevard Jacques Nerisson Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 72 08 67 infos@theatre-du-bocage.com

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English : Festival Théââââtre (entre) ouvert Hako

L’événement Festival Théââââtre (entre) ouvert Hako Bressuire a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Bocage Bressuirais