Langogne

FESTIVAL THÉÂTRE PETITS BÂTARDS

Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Représentations de l’Atelier théâtre du collège Marthe Dupeyron Petits Bâtards , texte de David Garcia.

D’après l’histoire vraie de la révolte des enfants du bagne de Belle Ile en Mer, en 1934.

Représentations de l’Atelier théâtre du collège Marthe Dupeyron Petits Bâtards , texte de David Garcia.

D’après l’histoire vraie de la révolte des enfants du bagne de Belle Ile en Mer, en 1934.

Des enfants, violents, malheureux, en souffrance , partagent leur misère au bagne de Belle Ile en Mer ; nous sommes en 1934 et la répression est sévère pour tous ces laissés-pour-compte. Un événement va bouleverser leur quotidien se contenteront-ils de continuer à subir brimades et humiliations ? Chercheront-ils à recouvrer leur dignité et leur liberté ?

Venez découvrir cette histoire vraie des enfants du bagne interprétée par les jeunes comédiens en herbe de l’atelier théâtre du collège. .

Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 76 66

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English :

Performances by Marthe Dupeyron?s theater workshop Petits Bâtards , text by David Garcia.

Based on the true story of the children?s revolt in the Belle Ile en Mer penal colony in 1934.

L’événement FESTIVAL THÉÂTRE PETITS BÂTARDS Langogne a été mis à jour le 2026-04-08 par 48-OT Langogne