Festival Trac n’art Comédie aux jardins suspendus Jardins de l ‘espace culturel des Carmes Montélimar
Festival Trac n’art Comédie aux jardins suspendus Jardins de l ‘espace culturel des Carmes Montélimar vendredi 5 juin 2026.
Montélimar
Festival Trac n’art Comédie aux jardins suspendus
Jardins de l ‘espace culturel des Carmes 24 rue monnaie vieille Montélimar Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Moins de 16 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-13 2026-06-18 2026-06-21 2026-06-25 2026-06-26
C’est avec joie que nous vous retrouvons pour la 12ᵉ édition du Festival Trac N’art !
Sous les étoiles des jardins des Carmes, laissez-vous emporter par quatre comédies rythmées, pleines de surprises et de rires.
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Jardins de l ‘espace culturel des Carmes 24 rue monnaie vieille Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 07 78 74 compagnietracnart@gmail.com
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English :
We’re delighted to welcome you to the 12th edition of the Trac N?art Festival!
Under the stars of the Carmes gardens, let yourself be carried away by four rhythmic comedies, full of surprises and laughter.
L’événement Festival Trac n’art Comédie aux jardins suspendus Montélimar a été mis à jour le 2026-04-20 par Montélimar Tourisme Agglomération
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