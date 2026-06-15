Festival Traverse au jardin des merveille FLORENCE FÉRIN Saint-Maixent-l’École
Festival Traverse au jardin des merveille FLORENCE FÉRIN Saint-Maixent-l’École samedi 18 juillet 2026.
Saint-Maixent-l’École
Festival Traverse au jardin des merveille FLORENCE FÉRIN
Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
À l’ombre des arbres, Florence conte la beauté du jardin d’émerveille et aussi l’amour. Elle vous invite à vous étendre dans l’herbe, à flâner entre poésie, chant et beaucoup de rires !
Tout public. .
Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 29 58 festival.traverse@cc-hvs.fr
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English : Festival Traverse au jardin des merveille FLORENCE FÉRIN
L’événement Festival Traverse au jardin des merveille FLORENCE FÉRIN Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Haut Val De Sèvre
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