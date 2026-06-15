Saint-Maixent-l’École

Festival Traverse au jardin des merveille FLORENCE FÉRIN

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

À l’ombre des arbres, Florence conte la beauté du jardin d’émerveille et aussi l’amour. Elle vous invite à vous étendre dans l’herbe, à flâner entre poésie, chant et beaucoup de rires !

Tout public. .

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 29 58 festival.traverse@cc-hvs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Traverse au jardin des merveille FLORENCE FÉRIN

L’événement Festival Traverse au jardin des merveille FLORENCE FÉRIN Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Haut Val De Sèvre