Festival Traverse BALADE CONTÉE Boubacar Ndiaye Soudan
Festival Traverse BALADE CONTÉE Boubacar Ndiaye Soudan dimanche 19 juillet 2026.
Soudan
Festival Traverse BALADE CONTÉE Boubacar Ndiaye
Soudan Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 14:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Boubacar vous invite en balade. Héritier d’une tradition orale ancestrale, il tisse avec une voix moderne ses histoires avec une présence chaleureuse et captivante. À chaque pas, les histoires prennent vie, entre poésie, sagesse et humour !
Une expérience à vivre en plein air, pour redécouvrir le plaisir d’écouter… et de se laisser surprendre.
*balade non accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Gratuit/ Tout public. .
Soudan 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 29 58 festival.traverse@cc-hvs.fr
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English : Festival Traverse BALADE CONTÉE Boubacar Ndiaye
L’événement Festival Traverse BALADE CONTÉE Boubacar Ndiaye Soudan a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Haut Val De Sèvre
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