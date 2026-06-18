Soudan

Festival Traverse BALADE CONTÉE Boubacar Ndiaye

Soudan Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 14:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Boubacar vous invite en balade. Héritier d’une tradition orale ancestrale, il tisse avec une voix moderne ses histoires avec une présence chaleureuse et captivante. À chaque pas, les histoires prennent vie, entre poésie, sagesse et humour !

Une expérience à vivre en plein air, pour redécouvrir le plaisir d’écouter… et de se laisser surprendre.

*balade non accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Gratuit/ Tout public. .

Soudan 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 29 58 festival.traverse@cc-hvs.fr

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English : Festival Traverse BALADE CONTÉE Boubacar Ndiaye

L’événement Festival Traverse BALADE CONTÉE Boubacar Ndiaye Soudan a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Haut Val De Sèvre