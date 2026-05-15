Festival Traverse ! Saint-Maixent-l’École
Festival Traverse ! Saint-Maixent-l’École samedi 18 juillet 2026.
Saint-Maixent-l’École
Festival Traverse !
Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Du 16 au 19 juillet, le Festival du conte en Haut Val de Sèvre fait escale à Saint-Maixent-l’École le 18 juillet. Le public y découvrira Le jardin des merveilles, de la conteuse marseillaise Florence Ferin. Au cœur du parc, toute la journée, la compagnie québécoise Les Berceurs du Temps vous invite à découvrir des berceuses du monde. Au programme siestes et écoutes et collectages bercés par le mouvement des fauteuils à bascule. À midi, Alexandra‑Shiva Mélis propose un pique‑nique conté, ultime fil de son récit autour du mythe d’Arachné qui a voyagé de bouche à oreilles depuis janvier en Haut Val de Sèvre.
Places limitées pour le spectacle de 10h sur réservation via le site du Festival Traverse! .
Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Festival Traverse !
L’événement Festival Traverse ! Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Haut Val De Sèvre
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