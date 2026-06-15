Saint-Maixent-l’École

Festival Traverse sortie de résidence mythe d’arachné Alexandra-Shiva Mélis

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 11:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Alexandra-Shiva Mélis a sillonné nos chemins à votre rencontre, avec le mythe d’Arachné. Pour celles et ceux qui ont participé et pour tous les curieux de passage, vient le temps d’un dernier moment de partage, de voix mêlées et de mots tissés, au cœur du parc transformé en écrin pour clore cette joyeuse aventure collective. L’histoire d’Arachné, nous sommes des centaines à l’avoir partagée…

Apportez votre pique-nique et prenez le temps de savourer un moment de détente au parc Hélène Guyonnet !

Gratuit/ Tout public .

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 29 58 festival.traverse@cc-hvs.fr

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English : Festival Traverse sortie de résidence mythe d’arachné Alexandra-Shiva Mélis

L’événement Festival Traverse sortie de résidence mythe d’arachné Alexandra-Shiva Mélis Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Haut Val De Sèvre