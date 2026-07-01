Informations pratiques

Sausset-les-Pins

Festival Tribute Dirty Diana

Vendredi 17 juillet 2026 de 21h30 à 0h. Môle du Port Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:30:00

fin : 2026-07-17 00:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Forever Michael L’Hommage live à Michael Jackson par une voix féminine.

Dirty Diana les plus grands succès de Michael Jackson.

2éme parti Alive live band pop, rock, funk. .

Môle du Port Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65 tourisme@saussetlespins.fr

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English :

Forever Michael: A Live Tribute to Michael Jackson by a Female Singer.

L’événement Festival Tribute Dirty Diana Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-10 par Mairie de Sausset-les-Pins