Festival Tribute Dirty Diana Sausset-les-Pins
vendredi 17 juillet 2026 · Sausset-les-Pins
Informations pratiques
Sausset-les-Pins
Festival Tribute Dirty Diana
Vendredi 17 juillet 2026 de 21h30 à 0h. Môle du Port Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:30:00
fin : 2026-07-17 00:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Forever Michael L’Hommage live à Michael Jackson par une voix féminine.
Dirty Diana les plus grands succès de Michael Jackson.
2éme parti Alive live band pop, rock, funk. .
Môle du Port Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65 tourisme@saussetlespins.fr
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English :
Forever Michael: A Live Tribute to Michael Jackson by a Female Singer.
L’événement Festival Tribute Dirty Diana Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-10 par Mairie de Sausset-les-Pins
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