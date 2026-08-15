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AGENDA · Saint-Louis

Festival Tributes Saint-Louis

jeudi 24 septembre 2026 · Saint-Louis

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Place du Forum
Ville
68300 Saint-Louis
Département
Haut-Rhin
Tarif

Saint-Louis

Festival Tributes

Place du Forum Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-24 20:00:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-24

Deux soirées Tributes pour rendre hommage aux années 80 La Flamme de Céline Dion jeudi 24 septembre et Balavoine Experience vendredi 25 septembre !   .

Place du Forum Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 91 09 62 

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English :

L’événement Festival Tributes Saint-Louis a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue

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