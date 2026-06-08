Festival Tulle remet le son Place Tavé Tulle
Festival Tulle remet le son Place Tavé Tulle vendredi 26 juin 2026.
Tulle
Festival Tulle remet le son Place Tavé
Place Jean Tavé Tulle Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26 00:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Place Jean-Tavé La Taverne du Sommelier
• 20h Le Baluche des Complices de Mr Larsène une version décalée et interactive du bal populaire, mêlant musique, théâtre, humour et participation du public.
• 22h30 Les Vipers blues, rock et chanson française avec Chris Cortes et Cyril Rousseau. .
Place Jean Tavé Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00 tulleremetleson@ville-tulle.fr
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English : Festival Tulle remet le son Place Tavé
L’événement Festival Tulle remet le son Place Tavé Tulle a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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