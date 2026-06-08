Tulle

Festival Tulle remet le son Place Tavé

Place Jean Tavé Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26 00:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Place Jean-Tavé La Taverne du Sommelier

• 20h Le Baluche des Complices de Mr Larsène une version décalée et interactive du bal populaire, mêlant musique, théâtre, humour et participation du public.

• 22h30 Les Vipers blues, rock et chanson française avec Chris Cortes et Cyril Rousseau. .

Place Jean Tavé Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00 tulleremetleson@ville-tulle.fr

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English : Festival Tulle remet le son Place Tavé

L’événement Festival Tulle remet le son Place Tavé Tulle a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze