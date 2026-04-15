Festival Un Été dans mon Village Georgia Place des Droits de l’homme Lignerolles
Festival Un Été dans mon Village Georgia Place des Droits de l’homme Lignerolles samedi 29 août 2026.
Lignerolles
Festival Un Été dans mon Village Georgia
Place des Droits de l’homme Parc chabassier Lignerolles Allier
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 21:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
La compagnie Annibal et ses Eléphants explore un nouvel univers, celui du film noir hollywoodien. Toujours avec une théâtralité empruntant à la commedia, des références cinématographiques, musicales, et en se réjouissant de la porosité des frontières.
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Place des Droits de l’homme Parc chabassier Lignerolles 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 43 18 74 attrapsourire@gmail.com
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English :
The Annibal et ses Eléphants company explores a new universe, that of Hollywood film noir. Always with a theatricality borrowing from commedia, cinematographic and musical references, and delighting in the porosity of borders.
L’événement Festival Un Été dans mon Village Georgia Lignerolles a été mis à jour le 2026-04-15 par Montluçon Tourisme
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