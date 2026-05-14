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Festival URBAKA 2026 Programmation du 27 juin (soirée) Jardin de l’Evêché Limoges

Festival URBAKA 2026 Programmation du 27 juin (soirée) Jardin de l’Evêché Limoges

Festival URBAKA 2026 Programmation du 27 juin (soirée) Jardin de l’Evêché Limoges samedi 27 juin 2026.

Lieu : Jardin de l'Evêché

Adresse : 3 Rue de la Cathédrale

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Limoges

Festival URBAKA 2026 Programmation du 27 juin (soirée)

Jardin de l’Evêché 3 Rue de la Cathédrale Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 17:30:00
fin : 2026-06-27 01:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Festival Urbaka Programmation du 27 juin 2026 (soirée)

17h30-18h45 Danse Hune | Cie Paon dans le ciment | Derrière le musée des Beaux-Arts
19h00-20h10 Théâtre de rue Vapeurs | Collectif Les femmes de l’ouest | Jardin du bas
19h15-20h00 Cirque aérien/marionnette Éclats de vie | Cie Circlips | Place Saint-Étienne
20h45-21h30 Cirque Théâtre Fly me to the moon | Léandre | Cour du musée des Beaux-Arts
21h45-22h45 Théâtre de rue Dark | Bruital Cie | Le Parvis de la cathédrale Saint-Étienne
23h00-01h00 Musique | DJ Mika | Bassin

Retrouvez le descriptif complet sur le site internet d’Urbaka.   .

Jardin de l’Evêché 3 Rue de la Cathédrale Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 08 42  administration@urbaka.com

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English : Festival URBAKA 2026 Programmation du 27 juin (soirée)

L’événement Festival URBAKA 2026 Programmation du 27 juin (soirée) Limoges a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Limoges Métropole

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