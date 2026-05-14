Festival URBAKA 2026 Programmation du 27 juin (soirée) Jardin de l’Evêché Limoges

Limoges

Festival URBAKA 2026 Programmation du 27 juin (soirée)

Jardin de l’Evêché 3 Rue de la Cathédrale Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 17:30:00

fin : 2026-06-27 01:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Festival Urbaka Programmation du 27 juin 2026 (soirée)

17h30-18h45 Danse Hune | Cie Paon dans le ciment | Derrière le musée des Beaux-Arts

19h00-20h10 Théâtre de rue Vapeurs | Collectif Les femmes de l’ouest | Jardin du bas

19h15-20h00 Cirque aérien/marionnette Éclats de vie | Cie Circlips | Place Saint-Étienne

20h45-21h30 Cirque Théâtre Fly me to the moon | Léandre | Cour du musée des Beaux-Arts

21h45-22h45 Théâtre de rue Dark | Bruital Cie | Le Parvis de la cathédrale Saint-Étienne

23h00-01h00 Musique | DJ Mika | Bassin

Retrouvez le descriptif complet sur le site internet d’Urbaka. .

Jardin de l’Evêché 3 Rue de la Cathédrale Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 08 42 administration@urbaka.com

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English : Festival URBAKA 2026 Programmation du 27 juin (soirée)

L’événement Festival URBAKA 2026 Programmation du 27 juin (soirée) Limoges a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Limoges Métropole