Informations pratiques

Le Monastère

Festival Urbanité.s

31 avenue de l’Abbaye Le Monastère Aveyron

Tarif : 10.8 – 10.8 – 20.8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

1ère Étape Urbanité.s à la PrAirie avec Mouss et Hakim, Lundi 13 Juillet au Monastère (PrAirie de l’Abbaye) à partir de 10h.

Du 13 juillet au 8 août 2026, l’Estafette reprend la route pour une nouvelle édition de la Guinguette Itinérante !

À table, au comptoir, sur la piste ou sous les lampions… Durant l’été, on vous invite à manger, boire, danser, écouter, fêter et surout partager !

Pour la 2ème édition du FESTIVAL URBANITÉ.S, le collectif Aéroson 12 et Aporia s’animent pour une nouvelle fresque monumentale.

– A partir de 10h, retrouvez les artistes Enora, 5inck, Iwok, Rafat, au graff.

Inscrivez-vous pour le tournoi de Basket 3×3. L’après-midi ateliers de danse urbaine ou de graff, gratuits sur inscription prog@station-a.fr

– Dès 18h, prenez place au concert (à partir de 10 euros) avec Zikaléon puis MOUSS ET HAKIM, à 22 h, avec DJ PONE, c’est le Hip-Hop qui va vous traverser et l’électro qui va vous emporter !

Le parking se fait à l’extérieur du site… Pensez à covoiturer. .

31 avenue de l’Abbaye Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie

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English :

Step 1: Urbanit%E9.s %E0 la PrAirie with Mouss and Hakim, Monday, July 13, at the Monastery (PrAirie de l’Abbaye) starting at 10 a.m.

L’événement Festival Urbanité.s Le Monastère a été mis à jour le 2026-06-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)