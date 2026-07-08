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AGENDA · Le Monastère

Festival Urbanité.s Le Monastère

lundi 13 juillet 2026 · Le Monastère

Festival Urbanité.s Le Monastère

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Adresse
31 avenue de l’Abbaye
Ville
12000 Le Monastère
Département
Aveyron
Tarif
10.8 10.8 20.8 Tarif de base plein tarif

Le Monastère

Festival Urbanité.s

31 avenue de l’Abbaye Le Monastère Aveyron

Tarif : 10.8 – 10.8 – 20.8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

1ère Étape Urbanité.s à la PrAirie avec Mouss et Hakim, Lundi 13 Juillet au Monastère (PrAirie de l’Abbaye) à partir de 10h.
Du 13 juillet au 8 août 2026, l’Estafette reprend la route pour une nouvelle édition de la Guinguette Itinérante !
À table, au comptoir, sur la piste ou sous les lampions… Durant l’été, on vous invite à manger, boire, danser, écouter, fêter et surout partager !

Pour la 2ème édition du FESTIVAL URBANITÉ.S, le collectif Aéroson 12 et Aporia s’animent pour une nouvelle fresque monumentale.
– A partir de 10h, retrouvez les artistes Enora, 5inck, Iwok, Rafat, au graff.
Inscrivez-vous pour le tournoi de Basket 3×3. L’après-midi ateliers de danse urbaine ou de graff, gratuits sur inscription prog@station-a.fr
– Dès 18h, prenez place au concert (à partir de 10 euros) avec Zikaléon puis MOUSS ET HAKIM, à 22 h, avec DJ PONE, c’est le Hip-Hop qui va vous traverser et l’électro qui va vous emporter !
Le parking se fait à l’extérieur du site… Pensez à covoiturer.   .

31 avenue de l’Abbaye Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Step 1: Urbanit%E9.s %E0 la PrAirie with Mouss and Hakim, Monday, July 13, at the Monastery (PrAirie de l’Abbaye) starting at 10 a.m.

L’événement Festival Urbanité.s Le Monastère a été mis à jour le 2026-06-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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