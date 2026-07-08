Festival Urbanité.s Le Monastère
lundi 13 juillet 2026 · Le Monastère
Informations pratiques
Le Monastère
Festival Urbanité.s
31 avenue de l’Abbaye Le Monastère Aveyron
Tarif : 10.8 – 10.8 – 20.8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
1ère Étape Urbanité.s à la PrAirie avec Mouss et Hakim, Lundi 13 Juillet au Monastère (PrAirie de l’Abbaye) à partir de 10h.
Du 13 juillet au 8 août 2026, l’Estafette reprend la route pour une nouvelle édition de la Guinguette Itinérante !
À table, au comptoir, sur la piste ou sous les lampions… Durant l’été, on vous invite à manger, boire, danser, écouter, fêter et surout partager !
Pour la 2ème édition du FESTIVAL URBANITÉ.S, le collectif Aéroson 12 et Aporia s’animent pour une nouvelle fresque monumentale.
– A partir de 10h, retrouvez les artistes Enora, 5inck, Iwok, Rafat, au graff.
Inscrivez-vous pour le tournoi de Basket 3×3. L’après-midi ateliers de danse urbaine ou de graff, gratuits sur inscription prog@station-a.fr
– Dès 18h, prenez place au concert (à partir de 10 euros) avec Zikaléon puis MOUSS ET HAKIM, à 22 h, avec DJ PONE, c’est le Hip-Hop qui va vous traverser et l’électro qui va vous emporter !
Le parking se fait à l’extérieur du site… Pensez à covoiturer. .
31 avenue de l’Abbaye Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Step 1: Urbanit%E9.s %E0 la PrAirie with Mouss and Hakim, Monday, July 13, at the Monastery (PrAirie de l’Abbaye) starting at 10 a.m.
L’événement Festival Urbanité.s Le Monastère a été mis à jour le 2026-06-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Le Monastère (Aveyron)
- Soirée théâtre du Combero Le Monastère 8 juillet 2026
- Atelier Parent-Enfant Le Monastère 9 juillet 2026
- Festival Sawa Africas Le Monastère 10 juillet 2026
- Soirées Concert au Combero Le Monastère 10 juillet 2026
- Festival des Arts Urbains Le Monastère 13 juillet 2026