Festival Uzès seul en scène Bernard Lavilliers L’Ombrière Centre culturel d’Uzès Uzès
Festival Uzès seul en scène Bernard Lavilliers L’Ombrière Centre culturel d’Uzès Uzès samedi 9 mai 2026.
Uzès
Festival Uzès seul en scène Bernard Lavilliers
L’Ombrière Centre culturel d’Uzès 3 place Croix des Palmiers Uzès Gard
Tarif : 21 – 21 – 23 EUR
(Balcon)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
À l’occasion d’une soirée exceptionnelle dans le cadre du festival Uzès Seuls en Scène, Bernard Lavilliers en compagnie de son ami et complice Mahut nous embarqueront pour un concert unique intimiste et chaleureux.
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L’Ombrière Centre culturel d’Uzès 3 place Croix des Palmiers Uzès 30700 Gard Occitanie +33 4 48 21 57 40 billetterie.ombriere@ccpaysduzes.fr
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English : Festival Uzès seul en scène Bernard Lavilliers
For an exceptional evening as part of the Uzès Seuls en Scène festival, Bernard Lavilliers and his friend and accomplice Mahut will take us on a unique, warm and intimate concert.
L’événement Festival Uzès seul en scène Bernard Lavilliers Uzès a été mis à jour le 2025-12-19 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard
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