Festival Ville Sensible au Théâtre de la Concorde Théâtre de la Concorde Paris

Le Festival Ville Sensible est un évènement participatif qui mobilise la parole citoyenne pour documenter, mettre en récit et en image la ville sensible de demain. Porté par l’Association Ville Sensible, il se tiendra au Théâtre de la Concorde les 15 et 16 mai 2026. Il conclut un cycle de réflexions initié par l’historien Patrick Boucheron et les architectes Pauline Marchetti et Jacques Ferrier.

Au programme, deux jours de discussions, de performances, de lectures, de projections et d’installations multiples. Le Festival Ville Sensible adopte une programmation ouvertement engagée, incarnée par des personnalités issues de champs disciplinaires variés (art, design, littérature, histoire, philosophie…), désireuses d’explorer avec créativité et enthousiasme les façons de rendre nos villes plus accueillantes et plus sensibles, pour esquisser les contours d’une manière d’habiter autrement.

Retrouvez le programme complet sur le site du Théâtre de la Concorde !

La ville est notre horizon commun, un espace à réinventer collectivement. Avec le Festival Ville Sensible, le Théâtre de la Concorde ouvre un temps de réflexion, de création et de dialogue pour imaginer des villes plus attentives aux corps, aux usages et au vivant.

Du vendredi 15 mai 2026 au samedi 16 mai 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-15T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-17T01:59:59+02:00

Date(s) :

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

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