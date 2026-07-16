Festival Zigzag 2026, Vallée de Seine, Rouen

Informations pratiques

Festival Zigzag 2026 Samedi 26 septembre, 09h30 Vallée de Seine Seine-Maritime

Evenements gratuits et payants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T09:30:00+02:00 – 2026-09-26T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T09:30:00+02:00 – 2026-09-26T10:00:00+02:00

La vallée de Seine change. Sous nos yeux, les villes se transforment, les paysages s’adaptent, les usages se réinventent. Face aux défis climatiques, aux mutations industrielles, aux nouvelles façons d’habiter et de se déplacer, le territoire est en mouvement.

Pour sa 8ᵉ édition, ZIGZAG vous invite à explorer ces transformations à hauteur de regard.

Festival d’architecture et des arts de l’espace, ZIGZAG propose de parcourir la vallée autrement : à pied, à vélo, sur l’eau ou autour d’une table. Au fil des visites, des randonnées, des installations, des parcours et des rencontres, il révèle les liens qui unissent les paysages, les habitants et les projets qui façonnent le territoire.

Car derrière chaque rive, chaque quartier, chaque friche, se dessinent des questions essentielles : comment habiter demain ? Comment composer avec les ressources du vivant ? Comment construire sans effacer l’existant ? Comment faire territoire ensemble ?

ZIGZAG n’apporte pas de réponses toutes faites. Il ouvre des chemins, provoque des échanges, suscite la curiosité. Il invite à regarder ce qui est là, à comprendre ce qui se transforme et à imaginer ce qui pourrait advenir.

Arpenter la vallée de Seine, c’est découvrir un territoire vivant, complexe et inspirant.

C’est faire un pas de côté.

Pour mieux comprendre.

Pour mieux partager.

Pour mieux regarder.

Vallée de Seine 48 rue victor hugo, rouen, 76000 Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie 0235034031 https://festivalzigzag.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://festivalzigzag.fr/ »}] Différents évènements le long de la vallée de Seine

graphiste Sarah Kugel

MaN