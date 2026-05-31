#FestivalEstivalDeJam2026 Jam Session de Benjamin Sanz Le Baiser Salé Paris
#FestivalEstivalDeJam2026 Jam Session de Benjamin Sanz Le Baiser Salé Paris lundi 17 août 2026.
Laissez-vous emporter par l’énergie créative de Benjamin Sanz, batteur et compositeur de renom, qui mène une jam session où l’improvisation et la tradition se rencontrent. Benjamin rend hommage à la musique noire américaine et au jazz, tout en explorant des horizons sonores variés, inspirés par ses multiples influences : jazz africain, contemporain, et bien plus encore. Pour cette soirée, il sera accompagné de deux musiciens d’exception : Daniel Gassin au piano, dont la sensibilité et la virtuosité apportent une profondeur mélodique unique. Fabricio Nicola Garcia à la basse, qui ancrera le groove avec une présence puissante et subtile.
Ensemble, ils créeront une alchimie musicale où chaque note est une invitation à l’évasion. Benjamin Sanz, fort de son parcours éclectique et de ses collaborations avec des légendes comme Archie Shepp, David Murray ou encore Joëlle Léandre, saura guider cette jam session vers des territoires inattendus, portés par une écoute collective et une liberté d’expression sans limites.
Benjamin Sanz, fort de son parcours éclectique et de ses collaborations avec des légendes saura guider cette jam session vers des territoires inattendus…
Le dimanche 16 août 2026
de 21h00 à 23h59
gratuit sous condition Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-17T00:00:00+02:00
fin : 2026-08-17T02:59:00+02:00
Date(s) : 2026-08-16T21:00:00+02:00_2026-08-16T23:59:00+02:00
Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
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