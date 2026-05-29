Si on vous dit : maître incontesté de la jam du lundi au Baiser Salé, dont l’expérience et la magie sur scène sait transcender toutes les oreilles sur son passage, vous dites : François Constantin ! Percussionniste hors pair et maestro des rencontres musicales, il mène la jam avec cette énergie joyeuse et collective propre à ces soirées uniques. Fils d’une famille de musiciens, il a très tôt troqué son piano d’enfant contre des rythmes envoûtants du monde entier – cubains, brésiliens, africains – qu’il marie avec une malice contagieuse et une énergie sans limites.

Sur scène, c’est lui qui donne le ton, pousse les improvisations et fait vibrer les cœurs autant que les instruments. Amateurs ou pros, curieux ou passionnés, tous se retrouvent dans son groove, portés par la magie des échanges spontanés.

L’intro de cette jam sera une Spéciale Electro Funk, un mélange explosif de grooves organiques et de sonorités électroniques pour une ambiance moderne et dansante. François Constantin sera accompagné de Corentin Pujol aux claviers, Laurent Salzard à la basse, et Jean-Baptiste Cortot à la batterie pour une fusion énergique entre tradition et innovation.

Une jam où chaque note compte, où les frontières entre les styles s’effacent, et où l’essentiel est de partager la musique, ensemble. À vivre, sans modération.

Percussionniste hors pair et maestro des rencontres musicales, François Constantin mène la jam avec cette énergie joyeuse et collective propre à ces soirées uniques.

Le jeudi 20 août 2026

de 21h00 à 23h59

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-21T00:00:00+02:00

fin : 2026-08-21T02:59:00+02:00

Date(s) : 2026-08-20T21:00:00+02:00_2026-08-20T23:59:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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