Si on vous dit : maître incontesté de la jam du lundi au Baiser Salé, dont l’expérience et la magie sur scène sait transcender toutes les oreilles sur son passage, vous dites : François Constantin ! Percussionniste hors pair et maestro des rencontres musicales, il mène la jam avec cette énergie joyeuse et collective propre à ces soirées uniques. Fils d’une famille de musiciens, il a très tôt troqué son piano d’enfant contre des rythmes envoûtants du monde entier – cubains, brésiliens, africains – qu’il marie avec une malice contagieuse et une énergie sans limites.

Sur scène, c’est lui qui donne le ton, pousse les improvisations et fait vibrer les cœurs autant que les instruments. Amateurs ou pros, curieux ou passionnés, tous se retrouvent dans son groove, portés par la magie des échanges spontanés.

On commencera par une intro Spéciale Latin Jazz Salsa : un mélange explosif de jazz sophistiqué, de rythmes latins chauds et de salsa endiablée pour vous faire vibrer ! Notre master de la jam sera entouré de Gregory Ott au piano, Ranto Rakotomalala à la basse et Guido Broglé aux timbales, préparez-vous à une ambiance électrique et dansante !

Une jam où chaque note compte, où les frontières entre les styles s’effacent, et où l’essentiel est de partager la musique, ensemble. À vivre, sans modération.

Percussionniste hors pair et maestro des rencontres musicales, François Constantin mène la jam avec cette énergie joyeuse et collective propre à ces soirées uniques.

Le jeudi 27 août 2026

de 21h00 à 00h00

Le mercredi 26 août 2026

de 21h00 à 23h59

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-27T00:00:00+02:00

fin : 2026-08-27T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-26T21:00:00+02:00_2026-08-26T23:59:00+02:00;2026-08-27T21:00:00+02:00_2026-08-27T00:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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