FestivalEstivalDeJam2026 Jam Session d’Étienne Mbappé Le Baiser Salé Paris

Dans cette 20e édition du Festival estival de Jam, le Club accueille un musicien emblématique, dont l’histoire est intimement liée à ce lieu : Étienne Mbappé. Ce grand nom du jazz et des musiques du monde a une véritable histoire d’amour avec le Club, commencée dans les années 80, et sa scène qu’il connaît aujourd’hui mieux que quiconque, après des décennies de musique, de sueur et de passion partagées entre ses murs. Sa présence ce soir est une célébration des racines africaines du jazz.

Son jeu si particulier, avec des gants, lui confère une signature sonore inimitable – une finesse de toucher et une expressivité à fleur de peau qui le distinguent sur toutes les scènes du monde.

À ses côtés, trois musiciens de haut vol : Anthony Jambon à la guitare, au jeu cristallin et racé, déjà complice d’Étienne sur scène ; Brice Essomba aux claviers, arrangeur et compositeur aux couleurs jazz et afro-contemporaines ; et Japhet Boristhène à la batterie, enfant de La Réunion devenu l’une des figures les plus respectées de la scène jazz lyonnaise. Une soirée qui s’annonce mémorable.

Sur scène, Étienne Mbappé incarne l’esprit même de la jam : un dialogue musical où chaque note est une invitation à l’aventure.

Le samedi 08 août 2026

de 21h00 à 23h55

Le samedi 15 août 2026

de 21h00 à 23h50

Le vendredi 14 août 2026

de 21h00 à 23h50

Le jeudi 13 août 2026

de 21h00 à 23h50

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-09T00:00:00+02:00

fin : 2026-08-16T02:50:00+02:00

Date(s) : 2026-08-08T21:00:00+02:00_2026-08-08T23:55:00+02:00;2026-08-13T21:00:00+02:00_2026-08-13T23:50:00+02:00;2026-08-14T21:00:00+02:00_2026-08-14T23:50:00+02:00;2026-08-15T21:00:00+02:00_2026-08-15T23:50:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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