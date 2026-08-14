FestivalJazzSurSeine2026 #LaJamDuDimanche de Dylan Choisi Le Baiser Salé Paris

Informations pratiques

Chaque dimanche soir, le Baiser Salé ouvre sa scène aux musiciens et aux curieux pour une jam session où tout peut arriver. Un rendez-vous où jeunes talents et musiciens confirmés se retrouvent pour improviser, partager et faire vivre le jazz dans toute sa spontanéité.

Pour cette édition, le batteur Dylan Choisi prend les commandes pour une spéciale Robert Glasper !

Figure de la nouvelle génération jazz, Dylan Choisi s’est illustré aux côtés de Logan Richardson, Ruddy Boa ou encore avec le quartet AMG, avec lequel il a joué sur la scène mythique du Smalls Jazz Club à New York. Son jeu, précis et instinctif, navigue entre groove, improvisation et énergie collective.

Un concert dédié à l’univers de Robert Glasper, pianiste et producteur qui a révolutionné les passerelles entre jazz, hip-hop, soul et R&B. Une musique moderne et libre, pensée pour le groove et le partage… puis, place à la jam !

Spéciale Robert Glasper.

Le dimanche 18 octobre 2026

de 20h30 à 22h00

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-18T23:30:00+02:00

fin : 2026-10-19T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-18T20:30:00+02:00_2026-10-18T22:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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