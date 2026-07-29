#FestivalJazzSurSeine2026 TRIO AGULHON / BEUF / IMBERT – Tribute to Sonny Rollins Le Baiser Salé Paris
jeudi 15 octobre 2026 · Le Baiser Salé · Paris
Informations pratiques
C’est dans cette lignée que s’inscrit le trio Sylvain Beuf, Diego Imbert et Franck Agulhon, créé en 1998. Trois albums, une complicité forgée au fil des années, puis plus de vingt ans de chemins artistiques différents…
Figure incontournable du jazz français, Sylvain Beuf s’est imposé par la richesse de son jeu, son lyrisme et la qualité de ses compositions. Lauréat du Prix Django Reinhardt, d’un Django d’Or et d’une Victoire de la Musique, il a partagé la scène avec Martial Solal, Michel Legrand, Richard Galliano, Ray Charles et bien d’autres. À ses côtés, Diego Imbert, contrebassiste parmi les plus sollicités de sa génération, et Franck Agulhon, batteur au swing subtil et à l’écoute remarquable, forment une section rythmique d’une rare élégance.
Avec ce concert, les trois complices rendent hommage à l’un des plus grands improvisateurs de l’histoire du jazz. Plus qu’un simple tribute, c’est une célébration de l’esprit de liberté, du goût du risque et du dialogue qui ont fait de Sonny Rollins une légende, portée par trois musiciens qui se connaissent par cœur.
Difficile d’évoquer Sonny Rollins sans penser à la mythique formule du trio sans piano, dont le maître du saxophone ténor a fait l’un de ses terrains de jeu favoris.
Le mercredi 14 octobre 2026
de 21h00 à 22h30
payant Tarif Paris Jazz Club : 23 EUR
Tarif Web : 28 EUR
Tarif sur place : 33 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-15T00:00:00+02:00
fin : 2026-10-15T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-14T21:00:00+02:00_2026-10-14T22:30:00+02:00
Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
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