Monflanquin

Festiv’Azul Soirée festive

Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 20:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Pour cette soirée , venez découvrir et applaudir

20h30 DJ SOKA (musiques ensoleillées)

21h30 concert Les Bouillants (Bal du monde)

Feu d’artifice à 23h

DJ SOKA jusqu’à minuit.

Pour sa 12ème édition, le Festiv’Azul célèbre les Voix du monde en juillet au cœur du Sud-Ouest. La programmation, toujours éclectique et ensoleillée, explore les richesses musicales lyriques, baroques ou médiévales au côté des voix d’Afrique, d’Amérique latine ou de l’Océan Indien.

Pour cette soirée , venez découvrir et applaudir

20h30 DJ SOKA (musiques ensoleillées)

21h30 concert Les Bouillants (Bal du monde)

Feu d’artifice à 23h

DJ SOKA jusqu’à minuit. .

Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine festivazul@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festiv’Azul Soirée festive

For this evening, come and discover and applaud

8:30pm: DJ SOKA (sunny music)

9:30 p.m.: Les Bouillants concert (Bal du monde)

Fireworks at 11pm

DJ SOKA until midnight.

L’événement Festiv’Azul Soirée festive Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Coeur de Bastides