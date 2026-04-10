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Festiv’Azul Soirée festive Monflanquin

Festiv’Azul Soirée festive Monflanquin

Festiv’Azul Soirée festive Monflanquin mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Place des Arcades

Ville : 47150 Monflanquin

Département : Lot-et-Garonne

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Gratuit

Monflanquin

Festiv’Azul Soirée festive

Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 20:30:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Pour cette soirée , venez découvrir et applaudir

20h30 DJ SOKA (musiques ensoleillées)
21h30 concert Les Bouillants (Bal du monde)
Feu d’artifice à 23h
DJ SOKA jusqu’à minuit.
Pour sa 12ème édition, le Festiv’Azul célèbre les Voix du monde en juillet au cœur du Sud-Ouest. La programmation, toujours éclectique et ensoleillée, explore les richesses musicales lyriques, baroques ou médiévales au côté des voix d’Afrique, d’Amérique latine ou de l’Océan Indien.

Pour cette soirée , venez découvrir et applaudir

20h30 DJ SOKA (musiques ensoleillées)
21h30 concert Les Bouillants (Bal du monde)
Feu d’artifice à 23h
DJ SOKA jusqu’à minuit.   .

Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   festivazul@gmail.com

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English : Festiv’Azul Soirée festive

For this evening, come and discover and applaud

8:30pm: DJ SOKA (sunny music)
9:30 p.m.: Les Bouillants concert (Bal du monde)
Fireworks at 11pm
DJ SOKA until midnight.

L’événement Festiv’Azul Soirée festive Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Coeur de Bastides

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