Béziers

FESTIVINS

2 rue Giuseppe Verdi Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Rencontrez 18 vignerons et producteurs locaux, dégustez leurs cuvées (rouges, blancs, rosés, effervescents) et profitez d’une offre gourmande. Repartez avec vos coups de cœur.

Une belle occasion de rencontrer et découvrir 18 vigneronnes, vignerons et producteurs locaux, et de partager un moment convivial dans un cadre d’exception.

Un lieu idéal par sa capacité d’accueil et la richesse de son patrimoine, propice à la découverte et aux échanges.

Au programme dégustations des cuvées mises à l’honneur (effervescents, rouges, blancs, rosés), ainsi qu’une offre de restauration pour satisfaire toutes les envies huîtres, planches de charcuterie, tapas, fromages et plat chaud sur réservation.

Vous aurez également la possibilité de repartir avec vos coups de cœur, proposés à prix producteurs.

Rejoignez-nous pour vivre un moment riche en découvertes et en dégustation. .

2 rue Giuseppe Verdi Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 62 15 94

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English :

Meet 18 local winemakers and producers, taste their cuvées (reds, whites, rosés, sparkling wines) and enjoy a gourmet offer. Take your favorites home with you.

L’événement FESTIVINS Béziers a été mis à jour le 2026-04-01 par 34 ADT34