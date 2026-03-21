Informations pratiques

Mulhouse

Festivitas salon des voyages, des saveurs et des vins

120 rue Lefèbvre Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-02-05 10:00:00

fin : 2027-02-06 20:00:00

Date(s) :

2027-02-05 2027-02-07

Envie d’évasion et de découvertes gourmandes ? Ce salon réunit voyages, vins et saveurs du terroir dans une ambiance conviviale. Parcourez des centaines d’idées de destinations, échangez avec des producteurs passionnés et profitez d’animations culinaires et œnologiques pour éveiller vos sens tout au long de la journée.

Ce salon est le lieu de rencontre des passionnés de voyages, de saveurs, de vins et d’oenotourisme ! Des centaines d’idées de destinations, un pays hôte d’honneur, des séjours insolites sur-mesure et des conférences vous y sont présentés ! Côté vin, des centaines de bouteilles proposés à prix domaine et des artisans producteurs de saveurs du terroir. Bar à vins, animations culinaires et œnologiques raviront les passionnés. .

120 rue Lefèbvre Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 46 80 00 information@parcexpo.fr

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English :

Looking to get away and discover some culinary delights? This fair brings together travel, wine, and local flavors in a friendly atmosphere. Browse hundreds of destination ideas, chat with passionate producers, and enjoy culinary and wine-tasting events to awaken your senses throughout the day.

L’événement Festivitas salon des voyages, des saveurs et des vins Mulhouse a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace