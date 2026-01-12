Festivités du 14 juillet concert, bal et feu d’artifice Châtillon-sur-Loire

Festivités du 14 juillet concert, bal et feu d’artifice

Mantelot Châtillon-sur-Loire Loiret

Partagez, en famille ou entre amis, les animations proposées par la commune de Châtillon-sur-Loire. L’association l’Artscène assure la restauration. L’union musicale châtillonnaise se produit en début de soirée, suivi d’un bal populaire et du feu d’artifice tiré au dessus du bassin de Mantelot.

Les festivités du 14 juillet se déroulent sur le site de Mantelot. L’association l’Artscène organise cette soirée festive avec restauration et buvette sur place. Au programme participation de l’Union musicale à 19h, bal populaire, feu d’artifice offert par la municipalité. Accès gratuit. .

Mantelot Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 99 66 espaceculturel@chatillonsurloire.fr

English :

Bring your family and friends to enjoy the events organized by the commune of Châtillon-sur-Loire. The Artscène association provides catering. The châtillonnaise musical union performs in the early evening, followed by a popular ball and fireworks over the Mantelot basin.

