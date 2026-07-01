Informations pratiques

Noves

Festivités du 14 Juillet

Du lundi 13 au mardi 14 juillet 2026. Centre Ville Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

Fête Nationale du 14 Juillet à Noves

Festivités du 14 juillet, organisées par le Comité des Fêtes de Noves.



Lundi 13 Juillet:



19h30 Abrivado, Manade Les Alpilles



20h: Restauration dans les bars bar des Sports Bar l’Épicurien



22h30 Soirée bodega au Bar des Sports, Soirée musicale à L’épicurien



Mardi 14 Juillet:



11h Commémoration au Monument aux Morts (départ de la Place Jean Jaurès)



11h30 Abrivado, Manade Colombet



12h30 Apéritif et animations dans les cafés



19h30 Bandido, Manade Colombet



20h Repas ambiance musicale au Bar des Sports, Soirée musicale à L’épicurien .

Centre Ville Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 97 55 00 peillon.thierry-rene@gmail.com

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English :

July 14 National Holiday in Noves

L’événement Festivités du 14 Juillet Noves a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence