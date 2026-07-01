Festivités du 14 Juillet Noves
lundi 13 juillet 2026 · Noves
Informations pratiques
Noves
Festivités du 14 Juillet
Du lundi 13 au mardi 14 juillet 2026. Centre Ville Noves Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-13
Fête Nationale du 14 Juillet à Noves
Festivités du 14 juillet, organisées par le Comité des Fêtes de Noves.
Lundi 13 Juillet:
19h30 Abrivado, Manade Les Alpilles
20h: Restauration dans les bars bar des Sports Bar l’Épicurien
22h30 Soirée bodega au Bar des Sports, Soirée musicale à L’épicurien
Mardi 14 Juillet:
11h Commémoration au Monument aux Morts (départ de la Place Jean Jaurès)
11h30 Abrivado, Manade Colombet
12h30 Apéritif et animations dans les cafés
19h30 Bandido, Manade Colombet
20h Repas ambiance musicale au Bar des Sports, Soirée musicale à L’épicurien .
Centre Ville Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 97 55 00 peillon.thierry-rene@gmail.com
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English :
July 14 National Holiday in Noves
L’événement Festivités du 14 Juillet Noves a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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