Informations pratiques

Douai

Festivités du 15 juillet à Douai

Route de Tournai Douai Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Cette année, le 14 juillet tombe en même temps que le jour de la rentrée des Géants, c’est pourquoi le feu d’artifice de la Fête nationale est décalé au 15 juillet.

Gratuit Restauration sur place !

Horaires

20h Embarquez dans un voyage électrisant au cœur de la pop et des hits incontournables. De l’énergie des années 80 à nos jours. Cover7 offre une véritable dynamique de scène et une puissance musicale maximale.

23h Feu d’artifices sur le thème « revisite des années 80 »

Cette année, le 14 juillet tombe en même temps que le jour de la rentrée des Géants, c’est pourquoi le feu d’artifice de la Fête nationale est décalé au 15 juillet.

Gratuit Restauration sur place !

Horaires

20h Embarquez dans un voyage électrisant au cœur de la pop et des hits incontournables. De l’énergie des années 80 à nos jours. Cover7 offre une véritable dynamique de scène et une puissance musicale maximale.

23h Feu d’artifices sur le thème « revisite des années 80 » .

Route de Tournai Douai 59500 Nord Hauts-de-France +33 3 27 88 26 79 tourisme@douaisis-agglo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This year, July 14 falls on the same day as the Giants’ Back-to-School Day, which is why the National Day fireworks display has been rescheduled for July 15.

Free admission—food available on site!

Schedule

8:00 p.m.: Embark on an electrifying journey through the heart of pop music and its greatest hits. From the energy of the ’80s to the present day. Cover7 delivers a truly dynamic stage presence and maximum musical power.

11:00 PM: Fireworks show themed “A Retrospective of the ’80s”

L’événement Festivités du 15 juillet à Douai Douai a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme du Douaisis