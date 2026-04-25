Festivités du Jumelage Cloyes-Hatzfeld Cloyes-les-Trois-Rivières

Cloyes-les-Trois-Rivières

Dîner dansant du Jumelage Cloyes-Hatzfeld

Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

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Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 87 41 16 70 rogerco@wanadoo.fr

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English :

Cloyes-Hatzfeld Twinning Festivities

L’événement Dîner dansant du Jumelage Cloyes-Hatzfeld Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-18 par OT GRAND CHATEAUDUN