Festivités du Jumelage Cloyes-Hatzfeld Cloyes-les-Trois-Rivières
Festivités du Jumelage Cloyes-Hatzfeld Cloyes-les-Trois-Rivières jeudi 14 mai 2026.
Cloyes-les-Trois-Rivières
Dîner dansant du Jumelage Cloyes-Hatzfeld
Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
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Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 87 41 16 70 rogerco@wanadoo.fr
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English :
Cloyes-Hatzfeld Twinning Festivities
L’événement Dîner dansant du Jumelage Cloyes-Hatzfeld Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-18 par OT GRAND CHATEAUDUN
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