Troc’ Plantes Cloyes-les-Trois-Rivières
Troc’ Plantes Cloyes-les-Trois-Rivières dimanche 3 mai 2026.
Cloyes-les-Trois-Rivières
Troc’ Plantes
Place de l’Eglise Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Troc’ Plantes organisé par l’Amicale de Saint-Hilaire-sur-Yerre.
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Place de l’Eglise Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Troc’ Plantes organized by the Amicale de Saint-Hilaire-sur-Yerre.
L’événement Troc’ Plantes Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-12 par OT GRAND CHATEAUDUN
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