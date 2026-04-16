Cloyes-les-Trois-Rivières

Troc’ Plantes

Place de l’Eglise Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Troc’ Plantes organisé par l’Amicale de Saint-Hilaire-sur-Yerre.

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Place de l’Eglise Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Troc’ Plantes organized by the Amicale de Saint-Hilaire-sur-Yerre.

L’événement Troc’ Plantes Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-12 par OT GRAND CHATEAUDUN