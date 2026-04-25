Cloyes-les-Trois-Rivières

Randonnée Pédestre

Terrain de pétanque Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

3.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 07:30:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Dimanche Plein Air organise une randonnée pédestre de 9, 15 et 21 kilomètres sur les sentiers de Cloyes les Trois Rivières. Départs de 7h30 à 9h30.

3.5 .

Terrain de pétanque Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 03 79 44 37 secretariatdpa28@gmail.com

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English :

Hiking

L’événement Randonnée Pédestre Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-18 par OT GRAND CHATEAUDUN