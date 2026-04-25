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Randonnée Pédestre Cloyes-les-Trois-Rivières

Randonnée Pédestre Cloyes-les-Trois-Rivières

Randonnée Pédestre Cloyes-les-Trois-Rivières dimanche 10 mai 2026.

Adresse : Terrain de pétanque

Ville : 28220 Cloyes-les-Trois-Rivières

Département : Eure-et-Loir

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 07:30:00

Tarif : 3.5 3.5 3.5 Tarif de base plein tarif

Cloyes-les-Trois-Rivières

Randonnée Pédestre

Terrain de pétanque Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
3.5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 07:30:00
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Dimanche Plein Air organise une randonnée pédestre de 9, 15 et 21 kilomètres sur les sentiers de Cloyes les Trois Rivières. Départs de 7h30 à 9h30.
3.5  .

Terrain de pétanque Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 03 79 44 37  secretariatdpa28@gmail.com

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English :

Hiking

L’événement Randonnée Pédestre Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-18 par OT GRAND CHATEAUDUN

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